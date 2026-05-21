Olay, saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ve ortağı A.Y. (52) ile otelde müşteri olarak bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ve E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

OTEL SAHİBİ ÖLDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar yanlarında bulunan ateşli silahlarla birbirlerine ateş açtı. Otel lobisinin adeta savaş alanına döndüğü çatışma sırasında silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya yerel medyasının aktardığı bilgilere göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan otel sahibi Cavit Yılmaz ile müşteri Ufuk Sezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çatışmada yaralanan M.S.’nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri çatışmaya karıştıkları belirlenen otel ortağı A.Y. ile müşteriler L.M. ve E.Ş.’yi olayda kullanılan silahlarla birlikte gözaltına aldı.