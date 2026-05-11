Uzun bir uçuşun ardından otele ulaşıp dinlenmek isteyenlerin çoğu valizini açıp yatağa uzanmayı tercih ediyor. Deneyimli bir kabin memuru ise, odada konfor aramadan önce yapılması gereken önemli bir güvenlik kontrolünü açıkladı.

Dünyayı sık sık dolaşan uçuş görevlisi Esther Sturrus, sosyal medya hesabından paylaştığı yöntemle otel konaklamalarında güvenliğin nasıl artırılabileceğini anlattı. Sturrus’un önerisi ise oldukça dikkat çekici: Odaya girer girmez yatağın altına bir şişe su yuvarlamak.

YATAK ALTINDAKİ TEHLİKEYE KARŞI BASİT KONTROL

Sturrus’a göre bu yöntem, otel odasında olağan dışı bir durum olup olmadığını anlamanın en pratik yollarından biri. Kabin memuru, “Şişeyi yatağın altına doğru yuvarlayın. Eğer diğer taraftan çıkmıyorsa, bu kontrol edilmesi gereken bir durum olabilir” ifadelerini kullandı.

Bu yöntem sayesinde yatağın altında biri ya da hareketi engelleyen farklı bir unsur olup olmadığı hızlıca fark edilebiliyor.

SADECE SU ŞİŞESİYLE SINIRLI DEĞİL

Uzmanlara göre bu kontrol için mutlaka su şişesi kullanılması gerekmiyor. Kolay yuvarlanabilecek kutu içecekler, kozmetik şişeleri veya benzeri nesneler de aynı işlevi görebiliyor.

Özellikle tek başına seyahat edenler ve gece geç saatlerde otele giriş yapanlar arasında bu yöntemin giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.

GÜVENLİK UZMANLARI DA UYARDI

Kilit sistemleri konusunda uzman firmalar da otel odasına girildiğinde kısa bir güvenlik taraması yapılmasını öneriyor. Uzmanlara göre duş kabini, gardırop, perde arkası ve ara kapılar mutlaka kontrol edilmeli.

Ayrıca bu kontroller sırasında oda kapısının tamamen kapatılmaması gerektiği, olası bir risk durumunda hızlı çıkış imkânı sağlayabileceği ifade ediliyor.

ODAYA YERLEŞMEDEN ÖNCE SON ADIM

Uzmanlar, tüm kontroller tamamlandıktan sonra oda kapısının içeriden kilitlenmesini ve pencere ile ek kapıların güvenliğinin test edilmesini tavsiye ediyor.

Seyahat sırasında birkaç dakikalık bu basit kontrolün, olası güvenlik risklerine karşı önemli bir önlem sağlayabileceği belirtiliyor.