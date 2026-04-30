Arda Durmuş (20) idaresindeki otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen N.K. yönetimindeki tıra yandan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Halil İbrahim Ertürk, sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü N.K. gözaltına alındı.