Osaka’nın Fukushima bölgesinde yer alan bina 16 kattan oluşuyor. Yapının 5, 6 ve 7’nci katlarından geçen otoyol bölümü, özel izolasyon sistemi sayesinde binadan tamamen bağımsız şekilde çalışıyor. Yol, titreşim ve gürültünün yapıya ulaşmaması için özel köprü destekleri üzerine inşa edildi.

Asansörler ise otoyolun geçtiği katlarda durmuyor. Bu bölümler tamamen otoyol kullanımına ayrılmış durumda. Binadaki ofis çalışanlarının yol ile doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor.

ARAZİ KRİZİ YILLARCA ÇÖZÜLEMEDİ

Projeye neden böyle sıra dışı bir çözüm üretildiği de dikkat çekiyor. Bölgedeki arsa sahipleri ile yol projesini hazırlayan yetkililer arasında uzun yıllar anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Arsa sahipleri binalarını yıkmak istemeyince taraflar sonunda farklı bir çözüm üzerinde uzlaştı.

Bunun ardından otoyolun doğrudan binanın içerisinden geçirilmesine karar verildi. Böylece hem yol projesi tamamlandı hem de yapı korunmuş oldu. Gate Tower Binası, bugün mühendislik ve şehir planlaması açısından dünyanın en sıra dışı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Yapının bulunduğu Osaka bölgesi, yoğun nüfus ve sınırlı alan nedeniyle yaratıcı mimari çözümleriyle biliniyor. Uzmanlara göre Gate Tower örneği, Japonya’daki şehirleşme anlayışının en dikkat çekici sembollerinden biri haline geldi.