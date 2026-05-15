CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buca Belediyesi tarafından hizmete açılan Edip Akbayram Etüd Merkezi ile Naim Süleymanoğlu Spor Merkezi’nin açılışına katılan Özel, konuşmasında hem yerel yönetim çalışmalarına hem de siyasi gündeme değindi.

Konuşmasında CHP’ye yönelik baskılar ve belediyelere dönük uygulamaları da eleştiren Özel, partisinin geri adım atmayacağını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi teslim olanların değil, mücadele edenlerin partisidir” ifadelerini kullandı.

'AZ DİŞİNİZİ SIKIN'

Özel, konuşmasının sonunda özellikle gençlere seslenerek Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle yargılanan öğrencilerin beraat kararını örnek gösterdi. Gençlerin yaşam tarzına müdahale edildiğini savunan CHP lideri, “İşine geldiğinde gençleri öven, işine geldiğinde hedef gösteren bu anlayışa karşı gençlere söylüyorum; az sıkın dişinizi. İktidar değişiyor, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Millete güveniyorsan sandığı getir. Hodri meydan” ifadelerini kullandı.