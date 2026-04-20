Lüks parfümler ulaşılamaz hale geldikçe, tüketiciler çareyi ikinci el sitelerinde, bilinmeyen online kozmetik mağazalarında veya "tester" adı altında satılan şüpheli ürünlerde arıyor. Ancak uzmanların yaptığı son testler, bu "uygun fiyatlı" mucizelerin arkasındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Sahte parfümlerin içinde at idrarı tespit edildi.

SADECE İDRARLA SINIRLI KALMADI

Sahte parfüm sektörü, hiçbir denetime tabi olmadan, tamamen yasa dışı yollarla üretim yapıyor. Laboratuvar analizleri, bu şişelerin içinde sadece idrar değil, çok daha tehlikeli maddelerin olduğunu gösteriyor. Ucuz parfümlerde endüstriyel çözücüler ve metanol, fitalatlar ve ağır metaller ve hatta araçlarda kullanılan antifriz olduğu tespit edildi.

Bu maddeler cildinize temas ettiğinde şiddetli alerjik reaksiyonlardan kalıcı deri hasarlarına kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor.

BİR PARFÜMÜN SAHTE OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Eğer bir teklif "gerçek olamayacak kadar iyi" görünüyorsa, muhtemelen öyledir. İşte dolandırılmamanız için dikkat etmeniz gereken işaretler:

Aşırı Düşük Fiyat: Markanın kendi sitesinde 5.000 TL olan ürün bir yerde 500 TL ise uzak durun.

Yazım Hataları: Ambalaj üzerindeki küçük harf hataları veya kötü baskı kalitesi en büyük elevericidir.

Kutusuz veya Tester Bahanesi: Güvenilir olmayan satıcıların en sevdiği yalan budur. Ağır indirimli "kutusuz" ürünler genellikle sahtedir.

GÜVENLİ VE UCUZ ALTERNATİF

Servet ödemeden güzel kokmanın yolu merdiven altı sahtecilerden değil, denetlenen markalardan geçiyor. Bazı büyük hazır giyim devleri, dünyaca ünlü parfümörlerle iş birliği yaparak lüks kokulara benzer, güvenli ve bütçe dostu seçenekler sunuyor. Bunun yanı sıra kendi markasıyla üretim yapan ve içerik takibi sunan güvenilir muadil evleri, sahte ürünlerden çok daha kalıcı ve sağlıklıdır.

MARKA TAKINTISINA GEREK YOK

Parfüm lüks bir alan olsa da günlük bir ihtiyaç. Uzmanlar, "pahalı bir şeyin kötü bir kopyasını kovalamaktansa, 2.000 TL altına kendi kimliği olan, güvenli ve kaliteli formüle edilmiş bir parfüm almanın çok daha mantıklı olduğunu" belirtiyor. Bu sayede cildinizi, kokunuzu ve paranızı aynı anda korumayı başarabilirsiniz.