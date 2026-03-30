Serie A ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Arjantinli oyuncunun sezon sonunda 14 yıllık İtalya macerasına veda ederek Süper Lig'e gelme ihtimali olduğu belirtildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, Paulo Dybala'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Dybala'nın önünde 3 seçenek bulunuyor.

İLK SEÇENEK ARJANTİN

Söz konusu habere göre, Dybala'nın Arjantin'e geri dönüp Boca Juniors'a imza atmak ile kendisine ilgi gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray'dan biriyle anlaşmak üzerine iki yolu bulunuyor.

Arjantinli oyuncunun ülkesinde maaşının büyük bölümünden feragat etmesi gerekeceği aktarılırken Türkiye'ye transfer olması halinde Roma'da kazandığı 8 milyon Euro'luk net ücreti kazanabileceği ifade edildi. Roma, yeni sözleşme önermesi durumunda Dybala'ya 3 milyon Euro teklif etmeyi hedefliyordu ancak Arjantinli yıldızın sakatlık sorunları nedeniyle İtalyan ekibi geri adım attı.

Kariyeri boyunca 561 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 198 gol ve 95 asist kaydetti.