"Pembe Dolunay" ifadesi, ayın renginin değiştiği bir durumu değil, Nisan ayında gerçekleşen dolunay evresine verilen geleneksel bir ismi ifade ediyor.

Kuzey Amerika yerlileri tarafından adlandırılan bu özel dolunay, doğanın uyanışını ve çiçeklerin açmaya başlamasını simgeleyen bir anlam taşıyor.

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nisan ayının Pembe Dolunayı, 2026 yılında Türkiye saati ile 2 Nisan Perşembe günü saat 05:12'de en yüksek noktasına ulaşacak.

Türkiye’nin dört bir yanından çıplak gözle izlenebilecek olan Pembe Ay, özellikle ışık kirliliğinden uzak açık alanlarda daha net bir şekilde görülebilecek.

Gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bu doğa olayı, unutulmaz anlar yaşatacak.