Fransa Ligue 2 play-off 2 mücadelesinde Saint-Etienne ile Rodez karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanmak üzereyken Saint-Etienne Teknik Direktörü Philippe Montanier, futbol dünyasında eşine az rastlanır bir hamle yaptı. Takım kaptanı ve as kaleci Gautier Larsonneur'u kenara alarak, penaltı atışları için 36 yaşındaki tecrübeli yedek eldiven Brice Maubleu'yu sahaya sürdü.

PENALTILAR NEFES KESTİ

Geofroyy-Guichard Stadı'nda tribünlerin pür dikkat takip ettiği penaltı atışları duygusal gitgellere de sahne oldu. Oyuna 90'da yedeklerden dahil olan kaleci Maubleu, seri atışlara ilk iki penaltıyı kurtararak fırtına gibi başlangıç yaptı.

Aimen Moueffek galibiyet penaltısını kaçırınca Rodez umutlandı. Ancak Saint-Etienne'in 17 yaşındaki genç oyuncusu Djylian N'Guessan ve Maxime Bernauer, takımlarını hayatta tuttu.

KENDİ KAÇIRDI KENDİ KURTARDI

Maubleu, üçüncü kurtarışını yaptıktan sonra bizzat topun başına geçti ancak atışı kaçırdı. Buna rağmen moralini bozmayan 36'lık file bekçisi, dördüncü kurtarışını yaparak Loic Nade'nin final golüne zemin hazırladı.

Saint-Etienne, bu zaferin ardından Ligue 1'de kalma savaşı veren 16. sıradaki rakibiyle (Le Havre, Auxerre veya Nice) çift maçlı bir baraj mücadelesine çıkacak.