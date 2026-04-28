Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına ve bölgedeki siyasi gelişmelere çevrilmişken, altın fiyatları salı günü hafif bir geri çekilme yaşadı. Yatırımcıların ABD-İran arasındaki çıkmazın ve Ortadoğu’daki çatışmaların faiz oranları üzerindeki etkisini değerlendirmesi, değerli metallerdeki baskıyı artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot altın, yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.665,86 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri (Haziran teslimatı) ise %0,36 oranında bir kayıpla 4.676,76 dolar seviyesinde işlem gördü. Piyasa verilerine göre, gün içindeki en düşük seviyeler 4.650 dolar sınırının altını test etti.

Yurt içinde gram altın ise serbest piyasada 6.727 liraya gerilerken saat 08.23 itibarıyla 6.743 lirada hareketleniyor. Kapalıçarşı'da fiziki gram altının satış fiyatı ise 6.762 lirada bulunuyor.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON BASKISI

Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etmesiyle birlikte, petrol fiyatları varil başına 109 doların üzerinde seyrediyor. Ham petrol fiyatlarındaki artışın ulaşım ve üretim maliyetlerini tetikleyerek enflasyonu beslemesi bekleniyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutma ihtimalini artırırken; normal şartlarda enflasyondan korunma aracı olarak görülen altının, faiz getirili varlıklar karşısındaki cazibesini zayıflatıyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Piyasaların odağında çarşamba günü sona erecek olan iki günlük Fed toplantısı bulunuyor. Fed’in faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, yatırımcılar hafta boyunca Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Kanada Merkez Bankası’ndan gelecek açıklamaları da yakından takip edecek.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki düşüş eğilimi diğer değerli metallere de yansıdı:

Gümüş: Yüzde 1,2 değer kaybıyla 74,61 dolara geriledi.

Paladyum: Yüzde 0,9 düşüşle 1.463 dolar seviyesine indi.

Platin: 1.984,19 dolar ile yatay seyrini korudu.