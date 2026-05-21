Türkiye otomotiv pazarında 2013 yılında satışı durdurulan Dacia'nın sedan modeli Logan, tamamen yenilenen yüzüyle geri dönüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre marka; Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin de yer aldığı yenilenen ürün ailesiyle birlikte yeni Logan'ı 1 Haziran itibarıyla Türkiye'de yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Tasarımı, donanım seçenekleri ve ekonomik sahip olma maliyetleriyle öne çıkan yeni sedan model, lansmana özel 1 milyon 580 bin liralık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

İKİ FARKLI ŞANZIMAN SEÇENEĞİ SUNUYOR

Yeni Dacia Logan, Türkiye pazarında iki farklı motor seçeneğiyle rekabet edecek. Serinin dikkat çeken ilk seçeneğini, çift yakıt teknolojisine (benzin-LPG) sahip 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli Eco-G 120 motor oluşturuyor.

120 beygir güç ve 197 Nm tork üreten bu motor, çift kavramalı (EDC) otomatik vitesle kombin ediliyor. İkinci seçenek olan TCe 100 ise 1,0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı benzinli yapısıyla 100 beygir güç ve 200 Nm tork sunarken, bu gücü 6 ileri manuel şanzımanla tekerleklere aktarıyor.

"T" ŞEKLİNDE FAR

Markanın yeni görsel kimliğini yansıtan yeni Logan, piksel tasarımlı ön ızgarası ve ters "T" şeklindeki yeni far imzasıyla dikkat çekiyor. Expression ve Journey olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek modelde otomatik klima, 16 inç jantlar ve köpek balığı anten gibi özellikler standart olarak yer alıyor.