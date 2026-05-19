İngiltere Premier Lig'de bitime bir hafta kala şampiyon belli oldu. Manchester City deplasmanda Bournemouth'la 1-1 berabere kaldı ve Arsenal şampiyon oldu. 82 puanı bulunan Londra ekibi, bitime 1 hafta kala mutlu sona ulaştı. Arsenal böylece kulüp tarihindeki 14. şampiyonluğunu elde etti. 22 YILLIK HASRETİ BİTİRDİLER Arsenal son olarak 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde ligi namağlup tamamlayarak şampiyon olmuştu. Mikel Arteta ve öğrencileri böylece 22 yıllık hasreti bitirmiş oldular. Ligin son haftasında Arsenal deplasmanda Crytal Palace'a konuk olacak. Öte yandan Arsenal 30 Mayıs'ta ise UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Budapeşte'de PSG ile kozlarını paylaşacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.