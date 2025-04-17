UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, Real Madrid ile Arsenal takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi.
İngiltere'de oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Arsenal bu maçta da rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. 65. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 67'de Vinicius Junior'un golüne engel olamadı. Karşılaşmaya son noktayı koyan gol ise 90+3'te Martinelli'den geldi.
Mücadele 2-1'lik skorla sona ererken toplam skorda 5-1 kazanan Arsenal, yarı finale yükselen takım oldu.
Arsenal yarı finalde PSG ile karşı karşıya gelecek.
VAR DAMGA VURDU
Karşılaşmaya VAR damga vurdu.. Arsenal, mücadelenin 7. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Bukayo Saka'nın şutunu Courtois kurtardı.
Maçın 24. dakikasında bu kez Real Madrid penaltı kazandı. Yaklaşık 5 dakikalık VAR incelemesinin ardından Brissard, Letexier'i bir kez daha monitöre çağırdı. Letexier, Declan Rice'ın Kylian Mbappe'ye faul yapmadığına hükmederek penaltıyı iptal etti.