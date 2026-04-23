Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen organizasyonun ardından grekoromen milli takımıyla birlikte önce İstanbul'a daha sonra Esenboğa Havalimanı'na indi. Milli güreşçiyi başkentte ailesi, sevenleri, ASKİ Spor Kulübü sporcuları ve Avrupa şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde karşıladı.

Zorlu bir şampiyona geçirdiğini aktaran Rıza Kayaalp, milli takım arkadaşlarının kendisini gururlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu şampiyonanın benim için en büyük önemi, kırılmaz denilen bir rekoru kırmaktı. Allah'a şükürler olsun 13. kez bu zafere ulaştım. 15. kez final yapıp 13. kez Avrupa şampiyonu olarak grekoromen gibi zor bir branşta bunu elde eden ilk güreşçi olarak tarihe geçmek, ülkemizi temsil etmek beni çok mutlu etti ve emeklerimin karşılığını da almış oldum. Aslında çıkıp güreşmek kolaydı. 2023'te en son Avrupa şampiyonluğumu kazanmıştım o zaman egale etmiştim. Ondan sonraki süreçte başımdan çok şey geçti. Tabii bu süreçte hiçbir zaman yılmadım. Bıktığımız zamanlar oldu ama bu küçük yavrumun duası beni her zaman tuttu. Ona bir söz vermiştim tekrardan şampiyon olacağım diye. Allah'a şükürler olsun yılmadım. 4-5 aydır da kamplar arasında neredeyse eve ancak birkaç gün uğrayabiliyordum. Çocuklarımdan ayrı kaldım, ailemden ayrı kaldım ama bu rekoru ülkeme kazandırmak için elimden gelen bütün gayreti, çabayı gösterdim. Şükürler olsun."