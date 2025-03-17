Futbol dünyasının en büyük yıldızları Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin toplam servetinin 22 katına sahip bir futbolcu olduğunu hayal edin... Ancak bu futbolcunun adını çoğu insan bilmiyor. Dünyanın en zengin futbolcusu olarak gösterilen Faiq Bolkiah, Tayland'da mücadele eden bir kulüpte forma giyiyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde doğan ve Birleşik Krallık'ta büyüyen Faiq Bolkiah, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni. Kraliyet ailesine mensup olan 26 yaşındaki futbolcu, şu anda Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC'nin formasını giyiyor.

Kariyerinde Southampton, Chelesa ve Leicester City gibi Premier Lig devlerinin altyapısında yer alan Bolkiah, daha sonra Portekiz ekibi Maritimo'ya transfer oldu. Ancak Avrupa futbolunda tutunamayan Bolkiah, Tayland'a geçiş yaptı. Futbolculuk kariyerinde çok parlak çıkışlar yapamasa da onun hakkında en çok konuşulan şey sahip olduğu devasa servet...

NET SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Brunei Kraliyet Ailesi'nin petrol ve doğal gezden gelen muazzam serveti nedneiyle Faiq Bolkiah'ın net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu rakam bazı uzmanlara göre abartılı. Singapur merkezli Solaris Strategies analisti Dr. Mustafa Izzuddin, "Brunei tahtının 23. sırasında olan biri için servet tahmini yapmak zor. Evet, o zengin bir futbolcu ancak sıkça bahsedilen rakamlar gerçekçi olmayabilir" diyor.