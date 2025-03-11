Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İran ekibi Esteghlal’i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo’nun da skora katkı verdiği mücadelede ev sahibi ekip, baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

AL-NASSR’DAN NET GALİBİYET

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine baskı kuran Al-Nassr, 9. dakikada Jhon Duran’ın harika vuruşuyla öne geçti.

27. dakikada ise Sadio Mane’nin ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Cristiano Ronaldo gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı. Bu gol, Portekizli yıldızın turnuvadaki yedinci golü oldu.

İran temsilcisi Esteghlal, ilk yarının sonlarına doğru 10 kişi kaldı. Mehran Ahmadi, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Al-Nassr, 66. dakikada Jhon Duran’ın attığı ikinci golle skoru 3-0 yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.

RONALDO REKOR KIRMAK İÇİN DURMUYOR

Cristiano Ronaldo, 40 yaşında olmasına rağmen etkileyici performansını sürdürüyor. Portekizli efsane, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 27 gol atarken 4 de asist yaptı. Kariyerini 1000 gol ile tamamlamak isteyen Ronaldo, şu ana kadar 927 gol attı. Portekizli yıldız 73 gol daha atarsa kariyerinin en büyük hedefine ulaşacak.