Yangın, Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik bağlantı yolu üzerindeki tünelde seyir halindeki kamyonette çıktı. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 34 NTM 265 plakalı kamyonette elektronik aksamından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Alev alev yanan kamyonetten yükselen yoğun duman nedeniyle tünelde görüş mesafesi düştü. Panik yaşayan bazı sürücüler ters şeritten geri manevra yaparak tünelden çıkmaya çalıştı. Bu durum bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ardından tünelde biriken duman tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

