Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Raporları Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sağlık raporlarının hazırlanmasında e-Rapor sistemi zorunlu hale getirilirken, birçok alanda kapsamlı değişiklikler yapıldı.

e-RAPOR HAZIRLANACAK

Yönetmelikte, sağlık raporlarının düzenleneceği kurumlar, hazırlanma kriterleri ile sağlık personelinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde tanımlandı. Düzenlemenin, kamu ve özel tüm sağlık hizmeti sunucularını kapsadığı belirtildi. Yeni sistem kapsamında sağlık raporu almak isteyenler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak. Vatandaşlar, öncelikle kişisel sağlık bilgi formunu dolduracak, raporlar e-Rapor sistemi üzerinden hazırlanarak yine e-Devlet’ten görüntülenebilecek. Elektronik ortama aktarılamayan istisnalar dışında ıslak imzalı raporlar geçerli sayılmayacak.

Sağlık kurullarının yapısı da yeniden düzenlendi. Tam teşekküllü kurullarda iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak burun boğaz, nöroloji, psikiyatri ile fizik tedavi veya ortopedi uzmanlarının bulunması zorunlu hale getirildi. Kurul raporlarının elektronik imza ile hazırlanacağı bildirildi. İstirahat raporlarına da süre sınırı getirildi. Buna göre tek hekim bir defada en fazla 10 gün rapor verebilecek, kontrol muayenesi sonrası bu süre en fazla 10 gün daha uzatılabilecek. Toplam sürenin 20 günü aşması durumunda sağlık kurulu raporu gerekecek.

Ayrıca bir kişiye bir yıl içinde tek hekim tarafından verilebilecek istirahat raporlarının toplam süresi 40 günü geçemeyecek. Engelli sağlık kurulu raporlarında ise yeni kriterler belirlendi. Özellikle ÖTV istisnasıyla araç alımında kullanılacak raporlarda engelin türü, etkilediği bölge ve oranların ayrı ayrı belirtilmesi zorunlu olacak. Genel ifadeler yerine daha açık ve detaylı tanımlamalar yapılacak. Silah ruhsatı almak isteyenler için sağlık şartları da sıkılaştırıldı.

Epilepsi, demans, narkolepsi, ileri nörolojik hastalıklar, bazı psikiyatrik rahatsızlıklar ile madde ve alkol bağımlılığı bulunanlara olumlu rapor verilmeyecek. İntihar girişimi öyküsü olanlar ve dürtü kontrol bozukluğu bulunanlar da kapsam dışında bırakıldı. Yivsiz av tüfeği ruhsatı için de benzer kriterler uygulanacak. Özel güvenlik görevlilerine yönelik sağlık raporlarında ise “silahlı olur”, “silahsız olur” ya da “olamaz” ifadelerinden birinin yer alması zorunlu hale getirildi. “Olmaz” kararı verilmesi durumunda gerekçenin raporda açıkça belirtilmesi gerekecek.

Evlilik öncesi sağlık raporları da dijital ortama taşındı. Başvurular elektronik sistem üzerinden yapılacak, gerekli testlerin ardından herhangi bir sorun bulunmaması halinde raporlar yine elektronik ortamda düzenlenecek. Çiftlere evlilik öncesi danışmanlık hizmetinin birlikte verilmesi esas olacak. Spor faaliyetlerine ilişkin düzenlemede ise sporcu lisansı dışındaki okul sporları ve sosyal amaçlı etkinliklerde sağlık raporu zorunluluğu kaldırıldı, bu faaliyetler için sağlık durum belgesi yeterli sayıldı. Yönetmelikte adli rapor süreçlerine de yer verildi. Muayenelerin insan hakları ve mahremiyet ilkelerine uygun yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, kadınların talep etmesi halinde muayenenin kadın hekim tarafından yapılmasının esas olduğu belirtildi. İşkence veya kötü muamele bulgusu tespit edilmesi halinde durumun savcılığa bildirileceği kaydedildi. Ayrıca sağlık kurulu raporlarına itiraz süreçleri de yeniden düzenlendi. Kişiler veya ilgili kurumlar il sağlık müdürlüklerine başvurarak itiraz edebilecek, gerekli durumlarda hakem hastane süreci devreye alınacak. Bazı raporlar için verilen kararların ise kesin olacağı ifade edildi.