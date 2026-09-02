Copa Uruguay'da oynanan Danubio-Montevideo City Torque maçında istenmeyen görüntüler yaşandı.

Öfkeli Danubio taraftarları, Montevideo City Torque'a 2-0 kaybedilen maç sırasında kendi futbolcularına saldırmak için sahaya girdi. Maskeli birkaç kişi, son saniyelerde güvenliği aşarak oyuncuların üzerine yürüdü ve kaleci Kevin Martinez'den beklenmedik bir karşılık geldi.

Danubio kalecisi Martinez, kendi taraftarıyla saha içinde kavgaya tutuştu. Şiddetli arbedeye polis ise ancak dakikalar sonra müdahale edebildi.

Maç yetkilileri, oyuncuların güvenliğini garanti altına almak için oyunu üç dakika durdurduktan sonra bitiş düdüğünü erken çaldı. Oyuncular üzerlerine gelen holiganlara karşı kendini savunmak zorunda kaldı. Emniyet güçleri müdahalede geç kalınca tatsız görüntüler çıktı.