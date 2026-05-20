Don Kişot Müzikali kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, sahnede yaşadığı talihsiz kaza sonrası sakatlandı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşil tendonunun koptuğunu duyurdu. Ünlü oyuncunun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: -Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. -İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. -Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim.

