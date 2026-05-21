İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte siteler aracılığıyla vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hazırladıkları sahte internet siteleriyle mağdurların güvenini kazanarak yüksek miktarda para temin ettikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.