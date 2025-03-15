Bu sezon ilk kez yeni formatı ile futbolseverlerle buluşan UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüplere para yağdırdı.

Avrupa futbolunda kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda çeyrek finale kalan takımlar belli olurken elde edilen gelirler dudak uçuklattı.

ZİRVEDE BAYERN VAR

Football Meets Data'nın hazırladığı rapora göre güncellenen gelirlere göre 7 kulüp bu sezon 100 milyon euro barajını geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını lider tamamlayan Liverpool, son 16 turunda Fransız devi PSG'ye elenerek büyük bir gelirden oldu. Kırmızılar, yeni formatta lig etabını lider tamamlasa da 100 milyon euronun altında gelir elde etti. Listenin ilk sırasında ise Alman devi Bayern Münih yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları öncesi en fazla gelir elde eden ilk 10 kulüp ise şu şekilde sıralandı: