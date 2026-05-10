Çekya futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Slavia Prag-Sparta Prag derbisinde skandal olaylar yaşandı…Karşılaşmada Slavia Prag’ın 3-2 önde olduğu ve şampiyonluğu ilan etmeye çok yaklaştığı sırada tribünlerde tansiyon yükseldi. Maçın bitimine 4 dakika kala yüzlerce Slavia Prag taraftarı sahaya indi ve rakip taraftarlara meşale fırlattı.

Olayların ardından Sparta Prag futbolcuları soyunma odasına kaçtı, maç yarıda kaldı.

HÜKMEN MAĞLUBİYET GELEBİLİR

Çek basınında yer alan haberlerde bazı Sparta Prag oyuncularının taraftarların hedefi olduğu öne sürüldü. Özellikle kaleci Jakub Surovcik’in tribünlerden atılan maddelere maruz kaldığı öğrenildi. Olayların ardından açıklama yapan Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, yaşananları “kulüp tarihinin en büyük utançlarından biri” sözleriyle değerlendirdi. Karşılaşmanın resmi sonucu ve federasyonun vereceği karar ise merak konusu oldu. Çek basınında çıkan yorumlarda, Slavia Prag’ın hükmen mağlubiyet alma ihtimalinin fazla olduğu belirtildi.