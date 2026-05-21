Samsung Electronics Co., işçi sendikalarıyla grevi önlemek amacıyla son dakikada varılan anlaşmanın ardından, yarı iletken (çip) bölümü çalışanlarına toplamda yaklaşık 40 trilyon won (26,6 milyar dolar) tutarında ikramiye dağıtabilir. Yapay zeka çiplerine olan talebin artmasıyla kârlılığını artıran şirket, bu hamlesiyle hem iş gücü barışını sağlamayı hem de sektördeki yetenekleri bünyesinde tutmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA HAMLESİ MAAŞLARA YANSIDI

Samsung’un yarı iletken departmanında toplam 78 bin kişi istihdam ediliyor. Şirket içindeki farklı birimler performanslarına göre değişkenlik gösteren oranlarda ikramiye alacak olsa da teklif edilen şartlar ve 2026 yılı faaliyet kârı tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre çalışanlar kişi başı ortalama 513 milyon won (yaklaşık 340 bin dolar) ödeme alacak.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE REKOR ARTIŞ

Bloomberg'in yaptığı analizlere göre bu yılki ikramiye miktarı geçmiş yılların oldukça üzerinde olacak. Şirketin mart ayında sunduğu resmi belgelere göre Samsung çalışanları 2025 yılında ortalama 158 milyon won gelir elde etmişti. 2026 yılı için öngörülen bu devasa artış şirketin yapay zeka odaklı yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinden elde ettiği güçlü kâr marjlarına bağlanıyor.