Akıllı telefon kullanıcıları arasında yaygın bir alışkanlık olan şarj cihazını sürekli prizde bırakma durumu, donanım ömrü ve güvenlik açısından çeşitli riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlarının paylaştığı verilere göre, prizde takılı kalan adaptörler kullanılmadıkları anlarda bile "elektriksel stres" altında kalmaya devam ediyor.

CİHAZIN ÖMRÜNÜ YİYOR

Elektronik cihazların yıpranmasındaki temel etkenlerden biri olan ısı, prizde unutulan adaptörlerde düşük seviyeli ancak sürekli bir artış gösteriyor. Bu durum, bileşenlerin içindeki kimyasal süreçleri hızlandırarak cihazın ömrünü kısaltıyor. Sürekli elektrik altında kalan adaptörlerde zamanla performans kayıpları, şarj kesintileri ve verimlilik sorunları baş gösteriyor.

SÜREKLİ PRİZDE TUTULMASI ISINMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Dikkat çekilen bir diğer nokta ise şarj cihazlarının onarılamaz yapısı. Özellikle yüksek maliyetli orijinal ve hızlı şarj adaptörlerinin arızalanması, kullanıcılar için doğrudan ek bir maliyet anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle sertifikasız ve ucuz yan sanayi ürünlerinin sürekli prizde tutulmasının; aşırı ısınma, kısa devre ve yangın riski gibi ciddi güvenlik tehditleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

FİZİKSEL RİSKLERİ DE VAR

Cihazın prizde takılı kalması sadece elektriksel değil, fiziksel riskleri de artırıyor:

Dışarı doğru çıkıntı yapan adaptörlerin darbe alması sonucu hem cihazın hem de duvar prizinin zarar görmesi.

Ev içi kazalara sebebiyet vermesi.

Şarj cihazını sürekli söküp takmak istemeyen kullanıcılar için ise "akıllı priz" kullanımı alternatif bir çözüm olarak öneriliyor. Akıllı prizler sayesinde adaptöre dokunmadan elektrik akışı kesilebiliyor ve böylece elektriksel yükün önüne geçiliyor.