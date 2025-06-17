İsrail, 13 Haziran'da gece yarısı düzenlediği hava saldırıları ile aralarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin de bulunduğu üst düzey isimleri hedef aldı.
İran'ın İsrail'e yönelik füzelerle karşılık vermesinin ardından tırmanan çatışmalarda 5. güne girildi. Artan jeopolitik gerilim piyasaları hareketlendirdi. İran'la savaş içinde olan İsrail'in para birimi değer kazanıyor. İsrail Şekel'i dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değerlendi. İsrail Şekeli 3,46 seviyesine geriledikten sonra bugün öğlen seansında 12.01'de 3,56 seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan Uluslararası finans piyasalarının aksine Tel Aviv Borsası küresel çapta değer kazanıyor. Haftanın ikinci işlem gününde TA35 2 bin 792 puana yükseldi. TSİ 12.01'de ise 2 bin 783 puanda yükselişini koruyor.
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