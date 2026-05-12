İstanbul’un su havzasını kurutma pahasına girişilen Kanal İstanbul projesi günden güne ilerliyor. Bölgedeki yapılaşmaya ‘İstanbul’un içme suyunu bitireceği’ için tepki gösteren akademisyen, STK’lar, muhalefet partileri, İSKİ yöneticileri ve İBB yöneticilerini “Sosyal konut yapacağız, halka uygun fiyatlı ev vereceğiz” diyerek yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un bu iddiası da çöktü.

Bölgedeki müteahhit şirketlerden MESA, Sazlıdere Barajı’nın dibine yaptığı yeni ‘yaşam alanı’ Mesa Yenikent’i satışa açtı. Projede 2+1 evler 17 milyondan başlarken 6.5+1 evler ise 45 milyona kadar çıkıyor.

Projenin tanıtımında İstanbullunun içme suyu kaynağı olan barajda zenginlere kano, kürek gibi ‘su sporları’ vaat edildi.

AYLIK 504 BİN LİRA

Evlerin tanıtımında Rönesans Holding’in yaptığı Nakkaş Otoyolu bağlantısıyla Levent’e 15 dakikada gidileceği belirtilerek, “İstanbul’a yepyeni bir şehir kuruluyor” denirken “İstanbul’un yeni hali ile tanışmaya hazır mısınız” sorusu soruluyor. Projenin görsellerinde Nakkaş Otoyolu’nun inşaatı devam eden ve kamuoyunda “Kanal İstanbul’un ilk köprüsü” olarak bilinen köprü manzarası ve Sazlıdere Barajı görsellerine de sık sık yer veriliyor.

Bakan Kurum’un ‘sosyal konut yapılacak’ dediği bölgelere yapılan projede 3+1 ev için örnek alınan ödeme planında peşin tutar 20 milyon 281 bin lirayken, lansman indirimi adıyla 17 milyon 239 bin liraya düşüyor. Konutlar için 18 ay ve 30 ay vade seçenekleri de sunuluyor.

Bu seçenekler tercih edilirse 18 ay taksitli alımlarda 9 milyon lirası peşin 9 milyon lirası taksitle toplam fiyat 18 milyona çıkıyor. Burada aylık taksit tutarı 504.500 lira oluyor. 30 ay vadeli seçenekte toplam ödeme 20.1 milyona çıkarken 6 milyon peşin, kalanı da aylık 470 bin lira taksitle alınabiliyor.

Asgari ücretlinin yemeden-içmeden 51 yıl çalışması gerek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Anlamamakta ısrar edenler için Sazlıdere’deki sosyal konut meselesi...” notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda “Buradaki projelerin tamamı sosyal konuttur. Dar gelirli ailelere konut yapıyoruz” dedi. Bugün satışa açılan projedeki en ucuz ev 17 milyon lira. Asgari ücretli bir çalışanın bu parayı verebilmesi için ‘yemeden, içmeden’ kazandığı tüm parayı biriktirerek 614 ay çalışması gerekiyor. Bu da 51 yıl yapıyor, 25 yaşında çalışmaya başlayan bir asgari ücretli 76 yaşında bu ‘dar gelirliler için’ ev yapılan bölgedeki dairenin parasını biriktirebiliyor.