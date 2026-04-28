Schengen bölgesine seyahat edecek olan yolcuları yakından ilgilendiren "mobil biniş kartı kullanımı" tartışmalarına Pegasus Havayolları'ndan açıklama geldi.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Pegasus'tan yapılan açıklamada, mobil biniş kartlarının devre dışı bırakıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi. Şirket, operasyonel süreçlerde herhangi bir kısıtlamaya gidilmediğini vurguladı.

MEVCUT KURALLAR DEVAM EDİYOR

Pegasus Havayolları tarafından yapılan resmi bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Schengen vizesi ile seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

Yapılan bu açıklama ile birlikte, Schengen ülkelerine uçuş gerçekleştirecek yolcuların mevcut dijital check-in ve mobil biniş kartı prosedürlerini kullanmaya devam edebileceği teyit edilmiş oldu. Havayolu yetkilileri, yolcuların yalnızca resmi kanallardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.