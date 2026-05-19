Şeflerin asla sipariş etmediği 8 restoran yiyeceği

Bir restorana gittiğimizde menüdeki her şeyin taze, lezzetli ve özenle hazırlandığını varsayarız. Ancak profesyonel şefler madalyonun diğer yüzünü çok iyi bilir.

Mutfak arkasında çalışanlar; malzemelerin nasıl saklandığını, satılmayan yemeklerin nasıl "yeniden dönüştürüldüğünü" ve restoranların maliyetleri düşürmek için hangi hilelere başvurduğunu iyi bilirler. İşte profesyonel şeflerin müşteri koltuğuna oturduklarında yanından bile geçmedikleri, menülerin arkasında saklanan o yiyecekler:

Ucuz ve indirimli sushiler

Sushi, doğası gereği taze ve kaliteli malzeme gerektiren, bu yüzden de maliyetli bir yemektir. Eğer bir restoran sushiyi piyasa fiyatının çok altında, büyük bir indirimle sunuyorsa, bu durum tedarik zincirinde bir şeylerden ödün verildiğinin kanıtıdır. Bu ya balığın taze olmadığı ya da güvenlik standartları düşük, ucuz çiftliklerden alındığı anlamına gelir.

Hafta sonu "Brunch" menüleri

Pek çok insan için hafta sonu brunch'ı bir keyif olsa da şefler buna "cuma ve cumartesi gecesinden kalanları eritme operasyonu" gözüyle bakar. Hafta içi satılmayan pahalı et kesimleri veya sebzeler, genellikle brunch menüsündeki soslu yemeklerin veya omletlerin içine gizlenir. Ayrıca baş şefler hafta sonu genellikle izinli olduğundan, mutfakta en deneyimsiz aşçılar çalışır ve yoğun baskı altında yemeklerin kalitesi düşer.

Çok pişmiş (Well-Done) etler

Siparişi "çok pişmiş" vermek eti kurutmaktan çok daha büyük bir riski beraberinde getirir: Mutfaktaki en kötü et parçasını almak. Şefler; bayatlamaya yüz tutmuş, sert, sinirli veya göze hoş gelmeyen etleri genellikle çok pişmiş siparişler için saklarlar. Nasılsa et kömürleşene kadar pişeceğinden, müşterinin etin kalitesini veya bayatlığını anlaması imkansız hale gelir.

Midye ve kabuklu deniz ürünleri

Midyeler, saklanması en zor ve gıda zehirlenmesi riski en yüksek yiyeceklerin başında gelir. Bir çuval midyenin içinde tek bir tanesinin bile ölmesi, tüm grubu bozabilir ve ölümcül zehirlenmelere yol açabilir. Çok sıkı denetlenen mutfaklarda bile bu çizgi çok ince olduğundan, birçok mutfak profesyoneli risk almamak için dışarıda asla midye yemez.

Kılıç balığı

Bu büyük yırtıcı balık, şefler için iki büyük kırmızı çizgi taşır: Parazitler ve ağır metaller. Okyanus sularının ısınmasıyla kılıç balıklarındaki parazit oranı ciddi şekilde artmıştır. Pişirmek parazitleri öldürse de şefler bu fikirden hoşlanmaz. Ayrıca kılıç balığı uzun yaşayan bir tür olduğundan, etinde yüksek oranda cıva biriktirir.

"Kobe" veya "Vagyu" burgerler

Gerçek Kobe eti, muazzam yağ dokusu ve mermerimsiz yapısı nedeniyle dünyanın en pahalı lüks malzemelerinden biridir. Ancak bu değerli eti kıyma haline getirip hamburger köftesi yapmak etin tüm özelliğini ve o eşsiz yağ yapısını yok eder. Menüde "Kobe Burger" görüyorsanız, restoran size bir gastronomi deneyimi değil, sadece pahalı bir statü sembolü satıyordur.

Masaya gelen "müessese ikramı" ekmekler

Sağlık kuralları kesinlikle yasaklasa da dokunulmamış ekmeklerin geri dönüştürülmesi restoran sektörünün açık bir sırrıdır. Bir masadan neredeyse hiç dokunulmadan kalkan ekmek sepetindeki rolls'lar (küçük ekmekler), tutumlu restoranlar tarafından bir sonraki müşterinin sepetine konulabilir. Masanızdaki ekmeğe sizden önce kimlerin dokunduğunu bilmek zordur.

Tavuklu sezar salata

Bu salata menülere şeflerin yaratıcılığını göstermek için değil, sadece ne yiyeceğini bilemeyen garantici müşteriler sipariş versin diye konur (menü doldurucu öğe). Mutfak bu yemeğe en az özeni gösterir. Sonuç olarak; marketten alınmış hazır sos, ucuz marullar ve kuru bir tavuk parçası için restorana normalden çok daha fazla bir para ödemiş olursunuz.