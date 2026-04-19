İkili, Arnavutköy’deki bir eğlence mekânı önünde objektiflere yansıdı. Sefo’nun arkadaş grubuyla mekâna girmek üzere olduğu sırada basını fark etmesiyle planların değiştiği görüldü. Ünlü rapçi, içeri girmekten vazgeçerek hızla uzaklaşmaya çalıştı.

İKİ İSİM DE PANİK YAŞADI

Gecenin en çok konuşulan detayı ise Sefo’nun otomobilinde Çağla Boz’un bulunması oldu. Flaşların patlamasıyla birlikte iki ismin de panik yaşadığı, Boz’un yüzünü gizlemek için büyük çaba sarf ettiği dikkat çekti.





''YENİ BİR YAKINLAŞMA MI?''

Sürpriz görüntü, “yeni bir yakınlaşma mı?” sorularını beraberinde getirirken, ikiliden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.