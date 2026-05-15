Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rize deplasmanından ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sezonu 1 puanla kapatan Siyah-Beyazlılarda maç sonu Sergen Yalçın'ın, "Güzel maçtı. Hedefsiz bir maçtı. Konya maçı akşamı bizim için zaten bitmişti" şeklindeki açıklamaları, sosyal medyada taraftarın yoğun tepkisine sebep oldu.

"OYUNCULAR İLK YARI TATİLDEYDİ"

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"Güzel bir maç oldu. Ligin son maçı, hedefsiz bir maç. Oyuncuları konsantre etmek zorlaştı. Bizim çocuklar ilk yarı tatildelerdi. İkinci yarı onları tatilden çağırdık, 'Maç var, gelin' dedik. İlk yarı mental olarak çok kötüydük ama beklenmedik değildi.

Konya maçı akşamı bizim için zaten bitmişti. Sonraki antrenmanlarda çıt çıkmıyordu. Moraller çok bozulmuştu. Koyduğumuz hedef gidince... Bunun üzerine tekrar takımı toparlayıp sahaya çıkarmak kolay bir iş değil.

İlk yarıda ortada bir takım yoktu zaten. Onları toparlamak durumunda kaldık. Oyuncu değişiklikleri yaptık, çocuklar iyi mücadele ettiler."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

Öte yandan maç sonu basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şu anda devam edip etmeyeceğimizle ilgili bir görüşme yapmadık yönetimle. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri adına ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yüzden çok konuşmak istemiyorum bu konularla ilgili bugün itibarıyla. İnşallah devam edersek bu tür konuları konuşuruz."

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

İlk yarı sahada adeta yokları oynayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları, sosyal medyada taraftarın tepkilerine sebep oldu. Bir kısmı şu şekilde:

- "Hocam sen tatildesin."

- "Hala anlatıyor... Hocam, istifa."

- "Beyler duydunuz mu, çok güzel maç olmuş."

- "Artık gerçekten dalga geçiyor."

- "Güzel maç' diyor, delireceğim."

- "Sen de tatile git hocam."