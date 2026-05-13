AKP tarafından hazırlanan ‘tütün yasağı taslağı’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulmaya hazırlanıyor. Taslağa göre para cezaları 100 katı artacak.

Düzenlemeler “Sigara satışında nakit ödemenin yasaklanması, reklamı önlemek için sigaraların tek tipte olma zorunluluğu, çocukların giremeyeceği özel tüketim alanlarının oluşturulması” olarak sıralandı. Yasakların 2028’e kadar hayata geçmesi planlanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AKP hazırlanan yeni tütün yasağı taslağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmaya hazırlanıyor. 2028 yılına kadar hayata geçmesi planlanan taslak ile tütünle mücadelede yeni bir dönemin kapısı aralanacak.

Taslak metne göre kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezaları tutarlarının 100 katına kadar artırılması öngörülüyor. 2026 itibarıyla yasaklı alanlarda tütün ve tütün mamulleri tüketenlere 1764 TL-5 bin TL arasında, işletmelere ise 24 bin 440 TL- 122 bin 660 TL arasında ceza kesilebiliyor.

18 yaşından küçüklerin sigaraya erişiminin etkin biçimde engellenmesi için sigara satışı yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Nakitle alım dönemi sona erecek. Öncelikli amaç ise 1 Ocak 2040 tarihinde satışı tamamen sona erdirmek olacak.