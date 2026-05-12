27 milyar 293 milyon TL borç var. Haziran başı itibarıyla 92 milyon Euro ödeme yapılması gerekiyor. 2026 sonuna kadar 150 milyon Euro civarında taksit ve borç ödemesi öngörülüyor. Maliye 8 milyar TL vergi borcu çıkarmış. Bunlar yetmez gibi F.Bahçe bir de Ederson ile boğuşuyor. Al Hilal ve Al Nassr, Brezilyalı eldiveni transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe, sözleşmesinde 22 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi bulunan 32 yaşındaki kaleciyi Suudi Arabistan kulüplerine 10 milyon Euro’ya bile satmaya hazır. Ancak Ederson, “Eşime ve çocuklarıma hakaretleri, tehditleri unutamıyorum. 2028’e kadar 22 milyon Euro maaşım var. Onu da almadan kontratı feshetmem” diyor.