Lundin Mining ve BHP firmaları tarafından yürütülen bir çalışma ile Arjantin-Şili sınırında yer alan bakır yatağının beklenenden beş kat daha fazla potansiyel içerdiği ortaya çıktı. 400 ek sondaj kuyusundan elde edilen veriler ile ortaya konulan rezerv potansiyelinin başka maden türleri de içerdiği fark edildi. Uzmanlar bölgenin dünyadaki en büyük açık ocak bakır projeleri arasında yer alabileceğini belirtiyor.

ZORLU KOŞULLAR ENGEL OLUYOR

Bölgede yer alan maden yatağının işlenmesinin önünde ise ciddi bir engel var. And Dağları'nın zorlu iklim koşulları ve 5 bin metre yüksekliğin neden olduğu rakım seviyesi rezervin işlenebilir olmasını zorlaştırıyor. İşçiler yüksek irtifa hastalığı riski ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca zorlu koşullarda ekipman taşımak ve operasyonların yürütülmesi gibi ciddi lojistik sıkıntılar da ortaya çıkıyor.

Ayrıca bunların yanında bölgedeki hassas ekosistem ve doğal yeraltı su kaynaklarının korunması da çevrecilerin ciddi endişe duyduğu durumlar arasında yer alıyor. Bazı şirketler ise bu yasaları ihlal ettikleri iddiası ile suçlanıyor.

YERİN ALTINDA GİZLİ HAZİNE

Filo Del Solo bakır yatağı yalnızca bakır değil aynı zamanda altın ve gümüş rezervleriyle de kritik öneme sahip bir bölge. Bu rezervden elde edilebilecek maden yeşil enerji devrimi, telekomünikasyon, uzay sanayisi gibi alanlarda kullanım ihtiyacı bulunan değerli metalleri sağlamaya yardımcı olabilir. Uzmanlar ne kadar değerli olsa da bu bölgedeki kaynaklara ulaşırken çevresel etkilerin ve su kullanımının doğru şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çiziyor.