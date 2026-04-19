İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Gabar’da petrol buldular, akaryakıt fırladı. Karadeniz’de doğalgaz buldular, doğalgaz uçtu. Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra doğalgaza yüzde 521, otoyollara yüzde 500, üniversitelere yüzde 600 zam yapıldı. Mehmet Şimşek dönemimde kahve fiyatları dünyada 3.5 kat artarken, Türkiye’de 30 kat zamlandı. Şimşek ne zaman müjde verse daha kötüsü geliyor, millet biraz daha acı çekiyor” ifadelerini kullandı.

ALTIN ALANI SUÇLADILAR

“İktidarın artan gıda enflasyonuyla ilgili bahanesi de çok. Önce Covid, sonra Ukrayna-Rusya savaşı sonra don olayı, ardından kuraklık” diyen Çömez, TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Okullar açıldı ‘Çocuklar kitap defter aldı, ondan enflasyon yükseliyor’ dediler. Sonra ramazan geldi, iktidara göre fiyatlar ondan arttı. Sonra iki tane çeyrek altını yastığının altına koyan vatandaşı suçladılar, ‘enflasyonun sebebi’ dediler. 2025’te orta vadeli planda enflasyon yüzde 14 olacaktı. Sonra yüzde 15 ardından yüzde 17 yaptılar. Merkez Bankası yüzde 24’e sonra da 27’ye çıkardı. Cevdet Yılmaz yüzde 28.5 yaptı. Erdoğan yüzde 30’un altı dedi. En az 8-9 farklı tahmin yürüttüler, hiçbiri tutmadı, 2025 yılını 30.89’la kapattık. Şimdi de 2026 yılında enflasyon yüzde 16 olacakmış, kim inanır.”