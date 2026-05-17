Dünyaca ünlü PUBG oyununun yayıncısı Güney Koreli Krafton şirketi, çalışanlarının iş ve aile hayatı arasında denge kurması amacıyla hayata geçirdiği sıra dışı destek programıyla dijital dünyanın gündemine oturdu.

Şirketin Şubat 2025'te devreye aldığı program kapsamında, çocuk sahibi olan çalışanlara çocuk başına toplamda yaklaşık 66 bin dolar (Yaklaşık 3 milyon TL) değerinde doğum ve bakım ödemesi yapılıyor. Maddi desteğin yanı sıra yeni ebeveynlere iki yıl izin ve bu süreçte iş yüklerini hafifletecek geçici personel yardımı da sunuluyor.

SİSTEM İŞE YARADI

Güney Kore’nin kronikleşen düşük doğum oranı sorununa çözüm üretmeyi amaçlayan bu kurumsal sistem, şirket içindeki doğum oranlarını hızla artırarak hedefine ulaştı.

Paylaşılan son verilere göre, Krafton çalışanları 2026 yılının yalnızca ilk dört ayında 46 bebek sahibi oldu. Şirkette 2024 yılında 21, 2025 yılında ise 23 çocuğun dünyaya geldiği göz önünde bulundurulduğunda, uygulanan teşvik programı sayesinde doğum sayısının neredeyse ikiye katlandığı görüldü.

Krafton yönetimi, şirketlerin sosyal sorunların çözümünde aktif rol oynaması gerektiğinin altını çizerken, bu hamle oyun sektöründe çalışan hakları konusunda örnek bir model olarak öne çıkıyor.