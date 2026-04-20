Tom's Hardware tarafından aktarılan bilgilere göre, kurtarılan donanımlar 32 GB kapasiteli HPE DDR4-2666 ECC RDIMM modüllerinden oluşuyor. Toplamda 2,3 TB bellek hacmine tekabül eden bu kitin, yeni sunucu yatırımları sonrası şirket yönetimi tarafından "sıfır değerli" kabul edilerek amorti edildiği saptandı.

DONANIMIN PİYASA DEĞERİ 20 BİN DOLARI AŞIYOR

Mevcut piyasa analizlerine göre, SK hynix imzalı benzer sunucu modüllerinin birim fiyatı yaklaşık 287,95 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu veriler ışığında, geri dönüşüm kutusundan çıkarılan 72 adetlik partinin toplam mali değerinin 20 bin doların üzerinde olduğu hesaplandı.

Bellek fiyatlarındaki bu dikkat çekici yükselişin, 2024 yılı sonundan itibaren yapay zeka altyapı projelerinin dünya genelinde yaygınlaşması ve buna bağlı olarak DRAM talebinin artmasından kaynaklandığı belirtiliyor. 2024 başında yaklaşık 35 dolar olan benzer modüllerin, arz-talep dengesindeki değişimle birlikte stratejik bir değer kazandığı vurgulanıyor.

KURUMSAL SİSTEMLERDE YAYGIN BİR UYGULAMA

Sektör temsilcileri ve sistem yöneticileri, büyük ölçekli şirketlerde güncellenen donanımların piyasa değerine bakılmaksızın hurdaya ayrılmasının yaygın bir prosedür olduğunu ifade ediyor. Çoğu zaman test laboratuvarları veya ikincil ihtiyaçlar için ayrılmayan bu ekipmanlar, idari süreçler tamamlandıktan sonra doğrudan imha birimlerine gönderiliyor.

KULLANIM ALANI SINIRLI

Geri dönüşümden kurtarılan bu modüller, standart kişisel bilgisayarlarda (PC) kullanıma uygunluk taşımıyor. Söz konusu donanımlar "kayıtlı bellek" (RDIMM) sınıfında yer aldığı için yalnızca Intel Xeon veya AMD EPYC işlemcili sunucu ve HEDT anakartlarıyla uyumlu çalışabiliyor.

Kurtarılan modüllerin sahibi için en verimli seçeneğin ikinci el sunucu ekipmanları pazarı olduğu değerlendiriliyor. 2026 yılı piyasa koşullarında, bu boyuttaki bir bellek kitinin satışından elde edilecek gelirin, üst düzey bir oyun bilgisayarı maliyetini karşılayabilecek seviyede olduğu öngörülüyor.