GÜNDEMAR Araştırma'nın 23-26 Mart 2026 tarihleri arasında yaptığı Türkiye Gündemi Araştırması'na göre, kararsızlar, 'fikrim yok' diyenler ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 33,37 ile birinci sırada.

AKP yüzde 29,16 ile ikinci sırada yer alırken; DEM Parti yüzde 7,94, MHP yüzde 6,30, İYİ Parti yüzde 5,49, Zafer Partisi yüzde 5,47, Anahtar Parti yüzde 4,74, YRP yüzde 3,43, diğer partiler yüzde 2,82 ve TİP yüzde 1,28 oranında destek alıyor.

Metropoll'ün yaptığı ankete göre ise yüzde 31,5 ile yine CHP önde. AKP ise yüzde 31,1 oy aldı. DEM Parti 8,7 oy alırken MHP ise yüzde 8,4; İYİ Parti yüzde 8,1 oy aldı.

SİYASETTE 'ARA SEÇİM' TARTIŞMASI

Anketler CHP'yi zirvede gösterirken, Özgür Özel partisinin 'ara seçim' talebini gündeme getirmeye devam ediyor. İYİ Parti, 'erken seçim' isterken; DEVA, TİP, SOL Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi Özel'in 'ara seçim' talebine destek verdi.