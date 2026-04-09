ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile uluslararası iklim araştırma merkezlerinin verileri, küresel sıcaklıkları artırma potansiyeline sahip güçlü bir El Niño hava olayının yaklaştığını gösteriyor. NOAA yetkilileri, bu yaz söz konusu doğa olayının oluşma ihtimalini yüzde 62 olarak hesaplarken, sürecin ağustos ayında belirginleşmesinin beklendiğini bildirdi.
BEKLENTİLER YÜKSELİYOR
Albany Üniversitesi'nden atmosfer bilimcisi Paul Roundy, yaklaşan iklim fenomeninin son 140 yılın en güçlü El Niño olayı olma potansiyeli taşıdığını ifade etti. Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar da Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa ve Avustralya'daki hava tahmin merkezlerinin verilerinin bu yöndeki güçlü El Niño beklentisini doğruladığını kaydetti.
Bilim insanları, küresel ısınmanın üzerine eklenecek olan Süper El Niño nedeniyle Pasifik Okyanusu'nda büyük fırtınaların oluşabileceğini ve 2026 yılının, 2024'e ait küresel ortalama sıcaklık rekorunu geride bırakma ihtimalinin yüksek olduğunu öngörüyor.