Fenerbahçe’yi bir kez daha 3-0 yenip, üst üste 4. şampiyonluğun kapılarını ardına kadar açan Teknik Direktör Okan Buruk, yeni bir kulvarda daha tarihe geçti. Buruk ile Cimbom ezeli rakibine sadece 4 sezonda 4 ayrı derbide 3 gollü üstünlük sağladı. Bu performans, Galatasaray’da son 50 yılın en etkili derbi dominasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

SADECE 3 GOL YEDİ

Çünkü 1976’dan 2022’ye kadar oynanan 95 derbide Fenerbahçe’ye karşı 24 galibiyet elde edebilen Galatasaray, bunların 4’ünde 3+ gol attı. Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde çıktığı son 4 sezondaki 8 lig Fenerbahçe derbisinde sadece 1 kez kaybetti, kazandığı dört galibiyeti de 3 golle yaşarken, 13 gol attı ve kalesinde 3 gole izin verdi.