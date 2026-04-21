ABD ile İran arasındaki ateşkesin bitimine saatler kaldı. Sürenin yaklaşmasıyla iki taraftan da peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak, İran Devlet Kanalı, ateşkesin Çarşamba günü Tahran saatiyle gece 03.30’da sona ereceğini duyurdu.

'LİMANLARI ABLUKAYA ALMAK SAVAŞ EYLEMİDİR'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Arakçi paylaşımında, “İran limanlarını abluka altına almak bir savaş eylemidir ve bu nedenle ateşkesi ihlal eder. Bir ticari gemiye saldırmak ve mürettebatını rehin almak ise çok daha büyük bir ihlaldir. İran, kısıtlamaları nasıl etkisiz hale getireceğini, çıkarlarını nasıl savunacağını ve zorbalığa nasıl direneceğini bilir” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bağhay, İran devlet televizyonu IRIB'e verdiği demeçte, İran'ın Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz nihai bir karar vermediğini söylemişti.

'NEDENİ KABUL EDİLEMEZ EYLEMLER'

Bağhay, bunun nedenini "Amerikan tarafının çelişkili mesajları, tutarsız davranışları ve kabul edilemez eylemlerine" bağladı.

'KARAR GALİBAF'IN ELİNDE'

Ayrıca İran gemilerine yönelik saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak kınadı.

Açıklamada, İslamabad müzakerelerine katılım kararının Galibaf’ın elinde olduğu vurgulandı.

'TEHDİT ALTINDA MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran’ın "tehdit altında müzakere etmeyeceğini" vurgularken; Başkan Trump, bir uzlaşma sağlanamaması halinde İran’ın enerji santralleri ve köprülerine yönelik yeni bir bombardıman dalgası başlatacağı uyarısında bulunmuştu.

ZİYARET ASKIYA ALINDI

‘HER AN YENİDEN BAŞLAYABİLİR’

Haberde yer alan bilgilere göre, kararın arkasında Tahran yönetiminin ABD’nin müzakere pozisyonlarına henüz yanıt vermemesi bulunuyor. Yetkili, sürecin tamamen rafa kaldırılmadığını, temasların “her an yeniden başlayabileceğini” ifade etti.

ABD BASININDA YER ALAN HABERLERDE

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı. Yetkili, "Tahran'ın ABD'nin müzakere pozisyonlarına yanıt vermemesi" nedeniyle Başkan Yardımcısı Vance'in İran'la diplomatik görüşmeler için İslamabad'a gidişinin askıya alındığını ancak ziyaretin "her an yeniden gündeme gelebileceğini" ifade etti.

'TRUMP'A GÜVENİN'

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Trump'a güvenin" ifadelerine yer verildi.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ BELİRSİZ

ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelerin tarihi henüz netlik kazanmış değil. Vance’in toplantının ardından Pakistan’a hareket edebileceği konuşulsa da, Washington’da kalmaya devam ettiği ve ziyaret planının yeniden değerlendirildiği belirtiliyor.

BEYAZ SARAY'DA TOPLANDILAR

CNN ise, Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Savunma Bakanı Pete Hegseth’ın Beyaz Saray’da toplantı düzenlediklerini yazdı.

MÜZAKERELERE KATILIM ŞARTLARI

Reuters’ta yer alan haberde, İran’ın ABD’nin baskı ve tehdit politikasına son vermesi durumunda müzakerelere katılacağını belirtildi.

TRUMP GÖRÜŞMELERİ İPTAL EDEBİLİR

Wall Street Journal ise Trump’ın müzakere görüşmelerini iptal edebileceği yazdı.

'İRAN, İSLAMABAD'A GİTMEYECEK'

İran Medyası, İran’ın yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini Pakistan aracılığıyla ABD’ye ilettiğini yazdı.

'ATEŞKESİ UZATACAĞIZ'

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin ciddi şekilde parçalanmış olması, beklenmedik bir durum değil ve Pakistan Mareşali Asim Munir ve Başbakan Şehbaz Şerif'in talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri birleşik bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı durdurmamız istendi. Bu nedenle, ordumuza abluka uygulamasına devam etme talimatı verdim ve diğer tüm hususlarda hazır durumda kalacağız. Bu nedenle, önerileri sunulana ve görüşmeler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım" ifadelerini kullandı.