Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin kurası çekildi. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde muhtemel rakipleri Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers-Panathinaikos arasından Feyenoord ile eşleşen sarı lacivertliler lig aşamasına katılabilmek için 2 eleme turundan toplamda 4 maç oynayacak.
İLK MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Kura çekiminin ardından ilk maçlar 5-6 Ağustos, rövanş maçları ise 12-13 Ağustos'ta oynanacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta Hollanda'da, rövanş ise 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.