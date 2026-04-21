İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bağhay, İran devlet televizyonu IRIB'e verdiği demeçte, İran'ın Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelere katılıp katılmama konusunda henüz nihai bir karar vermediğini söyledi. Bağhay, bunun nedenini "Amerikan tarafının çelişkili mesajları, tutarsız davranışları ve kabul edilemez eylemlerine" bağladı. Ayrıca İran gemilerine yönelik saldırıları uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak kınadı. Açıklamada, İslamabad müzakerelerine katılım kararının Galibaf’ın elinde olduğu vurgulandı.

