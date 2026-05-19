Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Metin Ö., boşandığı Arzu Özden'i pompalı tüfekle öldürdükten sonra gittiği Tarsus'ta önce husumetlisine ardından otomobille giderken çevresindekilere rastgele ateş açtı.
Saldırılarda Özden'le birlikte toplam 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan Metin Ö.'nün yakalanması için güvenlik birimleri polis helikopteri destekli çalışma başlattı.
Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon gece boyunca sürdü.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda zanlının, Karakütük Mahallesi kırsalındaki Çokak mevkiinde bir evde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanacağını anlayan şüpheli, yanında bulunan silahla intihar etti.