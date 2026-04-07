Ünlülere yönelik yürütülen narkotik soruşturmasında yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikol, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslızen ve Bengü gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan isimler:

1-Simge SAĞIN

2-İbrahim ÇELİKKOL

3-Melek MOSSO

4-Deha BİLİMLER

5-Mustafa CECELİ

6-Ersay ÜNER

7-Bengü ERDEN

8-Z.Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU

9-İlkay ŞENCAN

SAĞIN'IN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Operasyon sonrası şarkıcı Simge Sağın'ın danışmanından açıklama geldi.

Sağın'ın danışmanı, şu ifadeleri kullandı:

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün Simge Sağın’ın konutunda arama işlemi gerçekleştirilmiş olup, söz konusu aramada kendisine ait herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır.

-Simge Sağın, ifade sürecine destek olmak amacıyla ilgili birimlerle iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Simge Sağın’ın, hekim kontrolünde kullandığı reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımı söz konusu değildir.