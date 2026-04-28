Sosyetenin tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın'ın yeni mesleği duyanları şaşırttı. Bodrum merkezli bir yat kiralama şirketi kuran Yalçın, satın alıp milyon dolarlık yenilemeden geçirdiği lüks yatıyla 42 yaşında iş hayatına adım attı.

42 YAŞINDA İŞ DÜNYASINA GİRDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; babasından kalan yüksek miktardaki mirasla bilinen Yalçın, 42 yaşında iş dünyasına girerek Bodrum merkezli bir yat kiralama şirketi kurdu. Yeni girişimi kapsamında 37 metrelik ikinci el bir yat satın alan Yalçın, tekneyi baştan aşağı yeniletmek için yaklaşık 1 milyon dolar harcadı.

LÜKS YAT DENİZE İNDİRİLDİ

Toplam 10 kamaraya sahip olan ve üst düzey konfor sunacak şekilde tasarlanan yat, geçtiğimiz günlerde Bodrum’da denize indirildi. Kişiye özel hizmet konseptiyle dikkat çeken yat, yaz sezonu boyunca kiralanabilecek. Yatın kirada olmadığı dönemlerde ise Yalçın tarafından özel kullanım için değerlendirileceği öğrenildi.





MİAMİ BODRUM ARASI GİDİP GELECEK

İş insanı Ozan Baran ile 2016 yılında evlenerek Miami’ye yerleşen Yalçın, yılın büyük bölümünü Bodrum’daki evinde geçiriyor. Ünlü isim, bu yaz yalnızca tatil yapmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni işinin başında olacak.

Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen Yalçın’ın, maddi bir ihtiyaçtan ziyade kişisel ilgi ve uğraş amacıyla bu yatırıma yöneldiği konuşuluyor. Yeni girişimin Bodrum’un yaz sezonuna nasıl bir katkı sağlayacağı ise merak konusu.