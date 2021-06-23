A Milli Basketbol Takımı’nda Shane Larkin şoku

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Shane Larkin, sakatlığı dolayısıyla FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde forma giyemeyecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ING Basketbol Süper Liginde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan final serisinin 3’üncü maçında belinden sakatlanan ve tedavisi milli takımda süren Shane Larkin, TBF Sağlık Kurulunun gözetiminde 21 Haziran Pazartesi gününden bu yana takımla birlikte çalışmalarına devem etti. Kamp sırasında bel sakatlığı tekrar eden Shane Larkinin son çekilen MRında bel fıtığının nüksetmesi ve TBF Sağlık Kurulunun da değerlendirmesiyle birlikte 29 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya yetişemeyecek olması nedeniyle kadrodan çıkarıldı” denildi.