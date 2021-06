A Milli Basketbol Takımı’ndan Tokyo yolunda ilk galibiyet

12 Dev Adam Olimpiyat Elemeleri’ne galibiyetle başladı. İlk iki çeyreği önde geçen Milli Takım, son on dakikasına geride girdiği maçta Uruguay’ı Cedi Osman’ın etkili performansıyla 95-86 mağlup etti. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B Grubu maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay ile Kanada’nın Victoria kentinde karşılaştı. Müsabakaya Berk Uğurlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başlayan millilerimiz, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 43-37 önde tamamladı.

A Erkek Milli Takımımızda Cedi Osman 27, Alperen Şengün 15 ve Melih Mahmutoğlu 10 sayı kaydederken Uruguay’da ise Jayson Granger 25 ve Mathias Calfani 16 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Ay-yıldızlılarımız B Grubu’ndaki ikinci maçında 1 Temmuz Perşembe günü sabaha karşı 05.35’te Çekya ile karşı karşıya gelecek.

It’s Cedi Osman’s world, we’re just living in it! @TBF #FIBAOQT

