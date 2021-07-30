Alperen Şengün, NBA’de Houston Rockets forması giyecek

NBA Draft’ı sonrasında milli basketbolcu Alperen Şengün’ün yeni takımı belli oldu. 19 yaşındaki yetenekli oyuncu 16. sırada Houston Rockets tarafından ‘draft’ edildi!

Rockets, 16. sıranın sahibi olan Oklahoma City Thunder’a gelecek yıllardan iki adet 1. tur Draft hakkı göndererek Alperen’i kadrosuna kattı.

19 yaşındaki Basketbol Süper Ligi'nde MVP seçilen ve Beşiktaş’ın genç kadrosuna rağmen yarı finale kadar çıkmasında pay sahibi olan Alperen Şengün, NBA’deki 11. Türk oyuncu olacak.

Alperen Şengün; Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman’ın ardından ülkemizi NBA’de temsil etme şansı yakaladı.

NBA'de ise ilk sıradan Detroit Pistons seçim yaptı. Pistons, Cade Cunningham'ı draft etti. İkinci sıradan seçim yapan Houston Rockets Jaleen Green'i, üçüncü sıradan seçim yapan Cleveland Cavaliers ise Evan Mobley'yi seçti.