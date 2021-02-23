Alperen Şengün parlıyor

Avrupa basketbolunun yükselen değeri Alperen Şengün, yeteneklerini ve kalitesini A Milli Takım forması altında da gösteriyor.

Beşiktaş sporcusu, 12 Dev Adam'ın 88- 80 kazanıp EuroBasket 2022 finallerine katılım hakkı elde ettiği İsveç maçında 24 sayı, 12 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blokla 30 verimlilik puanı üretmişti. 18 yaşındaki Alperen bu performansıyla elemelerin 5. maçları sonrasında haftanın en iyi 5'ine seçilmeyi başardı.

Slaughter (Polonya), Vitali (İtalya), Barreiro (İspanya) ve Sulejmanovic (Bosna-Hersek) de ilk 5'e giren diğer isimler oldular.

NBA YOLCUSU

Bu sezon hem Beşiktaş formasıyla lig ve Avrupa kupalarında hem de milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alperen Şengün'ün önümüzdeki sezon NBA draftlarına katılması bekleniyor. ABD basını 18 yaşındaki pivotu Avrupalı sporcular arasında en üst sıradan seçilecek isim olarak gösteriyor.